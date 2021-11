Explora Journeys, brand lusso di Msc, potenzia il commerciale con 6 new entry

08:00

Arriva un deciso rafforzamento del team commerciale per Explora Journeys, il marchio di lusso della divisione crociere del Gruppo Msc. Sei nomine che riguardano diverse aeree internazionali a sostegno del rapido sviluppo che il brand sta avendo.

“In poco tempo, Explora Journeys è stata rapidamente accettata in numerosi programmi di collaborazione preferenziali – ha detto l’amministratore delegato Michael Ungerer -, dimostrando chiaramente la fiducia che il settore dei viaggi ripone nella nostra azienda e nel nostro team. I nuovi incarichi commerciali, nell'ambito del team globale guidato da Chris Austin, rappresentano un nuovo passo nella costruzione di un brand lifestyle di lusso a elevata desiderabilità”.



Le new entry sono: Helen Beck, responsabile di global sales excellence; Saul Fonseca, responsabile vendite, Usa Orientale e Americhe; Aimee Price, responsabile commerciale per Usa Occidentale e Canada; Priti Mehta, responsabile commerciale per Regno Unito e Irlanda; Francisco Sanchez, responsabile commerciale per Germania, Austria e Svizzera; Leyre Torres Campo, responsabile business relationship per l'Europa meridionale.