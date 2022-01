Norwegian Cruise Line migliora il programma fedeltà Latitudes Rewards

15:49

Norwegian Cruise Line ha migliorato il suo programma Latitudes Rewards per i crocieristi più fedeli. Il programma aggiornato ora presenta sette livelli, tra cui i nuovissimi Diamond e Sapphire, quest’ultimo in sostituzione del precedente livello Platinum Plus.

Quasi tutti i livelli ora presentano un requisito di punti inferiore per accedere al livello successivo, consentendo agli ospiti di godere più velocemente dei premi. Ad esempio, lo stato Silver è ora disponibile per gli ospiti con 20 punti Rewards, mentre in precedenza ne occorrevano 30, consentendo agli ospiti che prenotano un viaggio di 10 giorni in una suite di raggiungere automaticamente lo stato Silver dopo una sola crociera.



I membri Latitudes avranno accesso a una gamma di nuove esperienze a bordo e offerte speciali suddivise in base al loro stato, tra cui un upgrade di cabina gratuito una tantum, l'esperienza di degustazione di Wines Around the World, l'esperienza Sail & Sustain Mixology, sconti sui pacchetti Internet e la novità dei pin di stato del livello signature. Altri vantaggi di cui i membri di Latitudes continueranno a beneficiare includono cocktail party riservati, cene di specialità gratuite e servizio di lavanderia, oltre a sbarco prioritario, escursioni a terra scontate, pacchetti foto e trattamenti Spa.



Gli agenti di viaggi possono sfruttare nuove risorse a supporto della comunicazione dei vantaggi ai propri clienti, compresi i corsi di formazione dedicati disponibili presso Norwegian Central.

I crocieristi guadagnano un punto Rewards per ogni notte di navigazione, con un punto aggiuntivo a notte per gli ospiti delle suite e di The Haven by Norwegian, nonché per i membri che prenotano un'offerta Latitudes Rewards Insider. Gli ospiti vengono automaticamente iscritti al programma una volta tornati a casa dalla prima crociera.