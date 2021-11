Norwegian Prima, il gioiello di casa Ncl, in acqua dal 2022

14:14

Sarà agosto 2022 il mese di varo ufficiale di Norwegian Prima, la nave più innovativa ed ecologica in forza a Norwegian Cruise Line. Il calendario della prossima stagione è stato presentato all’interno del primo evento virtuale in italiano della compagnia, con particolare attenzione al programma di sostenibilità 'Sail&Sustain' e di sicurezza sanitaria 'Sail Safe'.

Norwegian Prima sarà impegnata in estate in un itinerario di 8 o 10 giorni in Europa del Nord e nei Paesi Baltici, oltre che in una crociera transatlantica di 12 giorni da Southampton, per poi spostarsi nei Caraibi occidentali da novembre 2022 a marzo 2023. La programmazione è stata fissata sino a primavera 2024, con rilocamento della megaship dapprima nell’Atlantico del Nord, quindi nuovamente nei Caraibi occidentali.



“Pur avendo implementato le misure per garantire una totale serenità di viaggio - osserva Juergen Stille, senior director business development Continental Europe - a bordo manteniamo la nostra classica formula free-style: esperienze in piena libertà e flessibilità. Oggi sulle nostre 18 navi, attive in 123 Paesi, vengono infatti accolti solo passeggeri vaccinati e testati”. A.C.