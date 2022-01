di Amina D'Addario

Per il 2022 il Gruppo Tui punta a raddoppiare il numero di turisti che passeranno le vacanze in Grecia. La proiezione, che supera i numeri pre-pandemia del 2019, è stata fatta dal ceo Fritz Joussen durante un incontro virtuale che, riporta Travel Weekly, è avvenuto con il primo ministro greco Kyriakos Mitsotakis per presentare il nuovo progetto che trasformerà Rodi in un faro internazionale del turismo sostenibile.

I numeri

"Lo scorso hanno abbiamo portato 1,5 milioni di clienti in Grecia - ha detto Joussen spiegando che - già quest'anno pensiamo di raggiungere i livelli pre-crisi e di arrivare a 3 milioni di clienti in Grecia".



The Rhodes Co-Lab

Il primo ministro Mitsotakis ha invece sottolineato che su un milione e mezzo di turisti "600mila sono venuti a Rodi", dove grazie alla collaborazione tra il Gruppo Tui e il governo della Regione dell'Egeo meridionale prenderà il via il 'The Rhodes Co-Lab', un laboratorio per il turismo sostenibile sviluppato in sinergia con l'industria locale e partner internazionali.