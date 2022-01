Carnival semplifica le procedure di imbarco con la app VeriFly

12:10

Carnival Cruise Line è destinata a diventare "la più grande compagnia di crociere" a utilizzare l'app VeriFly nel tentativo di semplificare il processo di imbarco. L'app, ampiamente utilizzata nel settore aereo, consentirà agli ospiti di caricare la loro vaccinazione e le informazioni sui test in modo che possano essere verificati prima della partenza.

Come riportato da TTG Media, Carnival ha già effettuato una prova con gli ospiti di Mardi Gras a Port Canaveral. Verranno inoltre realizzati i piani per aumentare la capacità di effettuare i test pre-imbarco nei terminal per gli ospiti vaccinati.

Carnival ha già ripreso le operazioni da Charleston con Carnival Sunshine che è tornata al suo programma annuale. La linea ha attualmente in servizio 19 delle 22 navi con base negli Stati Uniti.