Guiness Travel lancia la linea di viaggio 'I 5 Sensi'

Guiness Travel apre le vendite per il 2022 presentando nuovi itinerari a catalogo e viaggi esclusivi all’insegna della scoperta culturale.

“Grazie alla sperimentazione diretta dei percorsi e delle strutture proposte, quest’anno abbiamo voluto esaltare la specificità di Guiness, valorizzando in modo rilevante i nostri punti di forza - commenta Michele Mosca, product manager di Guiness -. È per questo che, oltre a estendere e diversificare l’offerta, abbiamo scelto di potenziare nei nostri tour la conoscenza del patrimonio artistico e della cultura locale, declinata anche nella sua varietà enogastronomica. L’obiettivo è quello di soddisfare al massimo una clientela sempre più esigente, che non si accontenta di una semplice vacanza. Il viaggiatore Guiness sa che, attraverso i nostri tour, si assicura un pacchetto completo e insostituibile fatto di massima sicurezza, approfondita conoscenza del luogo e intensa esperienza di vita. Sono questi gli ingredienti di un viaggio che rimarrà memorabile e che al tempo stesso segnano la differenza tra una semplice vacanza e un bagaglio di emozioni incancellabili”.



Quest’anno arriva un ulteriore elemento di novità: la linea di viaggi in Italia a marchio I 5 Sensi, in grado di restituire al viaggiatore tutta l’eccellenza che regalano le regioni visitate attraverso un’esperienza immersiva che coniuga arte, storia e seduzione sensoriale della destinazione.

L’offerta sull’intero territorio nazionale prevede 57 tour per un totale di 260 partenze. Nuove tratte in bus, da Nord verso le regioni del Sud, danno vita a 14 itinerari per 41 partenze, andando ad ampliare il ventaglio della proposta in Italia. Anche le destinazioni Europa e mondo vedono un ampliamento dei tour, includendo rispettivamente 110 e 74 itinerari nei quali sono stati inserite nuove visite a siti Unesco ed esperienze volte a sollecitare la conoscenza enogastronomica.