Royal Caribbean: arriva Wonder of the Seas, la nave record da 7mila passeggeri

08:00

Cresce la flotta di Royal Caribbean International. La compagnia ha infatti dato il benvenuto ufficiale alla sua nuova nave, Wonder of The Seas, la quinta della Oasis Class con una capienza di quasi 7mila passeggeri. È la nave che può vantare il titolo di nave da crociera più grande al mondo, record che ruba alla 'sorella' di casa Royal, Symphony of the Seas.

La cerimonia di inaugurazione si è tenuta a Marsiglia alla presenza dei vertici dell'azienda, mentre il debutto in navigazione è atteso per il 4 marzo da Fort Lauderdale in Florida. Gli itinerari da 7 notti toccheranno i Caraibi, poi - nel mese di maggio - Wonder of the Seas attraverserà l'Atlantico per portare gli ospiti alla scoperta di Barcellona e Roma.



Come riferisce travelpulse.com, questa nave si presenta adatta a diversi target grazie alle variegate sistemazioni in cabina e attività proposte a bordo, tra cui spiccano alcune attrazioni già note come il Central Park con oltre 20mila piante e il The Ultimate Abyss, lo scivolo sul mare più alto in assoluto.