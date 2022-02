Silversea lancia il Grand Voyage a bordo di Silver Nova

09:21

Silversea Cruises lancia il suo nuovissimo Grand Voyage di 71 giorni in Centro e Sud America a bordo della nuovissima Silver Nova.

Salpando il 4 gennaio 2024, gli ospiti di Silversea viaggeranno attraverso 38 destinazioni in 18 paesi.

Per la prima volta, e per tutti i successivi Grand Voyages della flotta, il Grand Voyage South America 2024 includerà voli di andata e ritorno in business class.

L’itinerario circumnavigherà l'America Latina prima di portare gli ospiti nell'entroterra lungo il Rio delle Amazzoni fino a Manaus, nel cuore della foresta pluviale. Oltre a godersi una visita a Ilhabela in Brasile, sede di una vasta riserva della biosfera patrimonio dell'Unesco, gli ospiti esploreranno Ushuaia all'estremità meridionale del Sud America, oltre a ghiacciai e fiordi del continente.



Silver Nova farà poi scalo a Lima, Buenos Aires e Montevideo, con una sosta prolungata a Rio de Janeiro, dove gli ospiti si godranno il Carnevale con tre pernottamenti.

Prima dell'arrivo a Fort Lauderdale il 15 marzo 2024, i viaggiatori esploreranno i Caraibi orientali, con scali a Spanish Town, Castries e Bequia.

Silver Nova è la prima nave da crociera ibrida di lusso a zero emissioni locali in porto, che aprirà la strada al futuro della crociera lussuosa e sostenibile.