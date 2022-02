Holland America Line punta sull’Alaska per il 2023

14:22

Holland America Line ha annunciato un 2023 dove l'Alaska sarà protagonista. Saranno ben 6 le navi della flotta a essere posizionate sulla meta: Eurodam, Koningsdam, Nieuw Amsterdam, Noordam, Volendam e Westerdam opereranno su questa destinazione tra aprile e settembre del prossimo anno.

Riprenderà così anche il tour di 14 giorni 'Great Alaska Explorer', con partenze da Seattle e Vancouver, e 16 differenti crociere tra cui optare. Non solo itinerari da due settimane ma anche da 3, 4 o 7 giorni per scoprire l'Alaska e il suo unico Denali National Park.



Come si legge su travelweekly.co.uk, il presidente di Hal, Gus Antorcha, ha sottolineato come l'Alaska rimanga tra le loro mete di maggior successo, precisando come nessun'altra compagnia di navigazione offra esperienze di esplorazione pari alle loro. G. G.