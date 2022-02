di Gaia Guarino

08:02

Club Med ha annunciato che entro il 2024 saranno 17 i nuovi resort all-inclusive che verranno inaugurati in giro per il mondo.

Pubblicità

Grande attesa per il Club Med Utah negli Stati Uniti, primo nel Paese dopo più di vent'anni, che diventerà anche il primo resort di montagna del Nord America della prestigiosa Exclusive Collection.



Le aperture in Europa

Per quanto riguarda l'Europa, a maggio sarà il turno del Club Med Magna Marbella in Spagna, una struttura da 485 camere dedicata al wellness e alla natura.



A dicembre si taglierà il nastro del Club Med Tignes, un nuovo ski resort sulle Alpi francesi. Bisognerà invece attendere la fine del 2024 per la novità italiana: il Club Med San Sicario.



I piani in Asia

Nuovi villaggi, riporta travelpulse.com, saranno aperti anche in Asia. Nel 2023, in Giappone, vedrà la luce il Club Med Hokkaido, mentre nel 2024 debutterà in Malesia il Club Med Borneo Kota Kinabalu.