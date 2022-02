Costa Crociere: l’intera flotta scende in campo per il 2022

14:22

Continua la ripartenza di Costa Crociere. La compagnia ha annunciato che per il 2022 sarà operativa l’intera flotta. In particolare, il 5 marzo partirà il primo itinerario di Costa Toscana, che è recentemente balzata alle cronache per il Festival di Sanremo.

Nelle settimane successive Costa proseguirà a rimettere in mare le navi, fino ad arrivare ad avere l’intera flotta pronta a ospitare passeggeri la prossima esame. Nel Mediterraneo, in particolare, saranno posizionate tutte le quattro nuove navi consegnate negli ultimi mesi: oltre a Toscana, si tratta di Smeralda, Firenze e Venezia.



Non solo: sempre per l’estate la compagnia sta programmando le escursioni in modalità libera.



I programmi per l’anno

Per il periodo che va dalla primavera 2022 al prossimo inverno Costa prevede un totale di 1.800 crociere, con 179 destinazioni e itinerari da 3 a 127 giorni di durata.



“L’esperienza di crociera - spiega Roberto Alberti, svp & cxhief commercial officer della compagnia - è stata profondamente arricchita e consentirà di scoprire le destinazioni in maniera autentica, anche grazie a soste prolungate in alcuni porti. Senza dimenticare che i nostri ospiti potranno godersi le loro vacanze su una flotta con navi di ultima generazione, che coniugano l’innovazione sostenibile con quella legata al divertimento, all’ospitalità e al benessere”.



Il piano della ripartenza

Il programma dell’operatività di Costa prevede il 28 aprile il ritorno di Costa Favolosa con le ‘mini crociere’ nel Mediterraneo, Costa Venezia il 1° maggio da Istanbul e Costa Smeralda il 7 maggio, con un itinerario di una settimana nel Mediterraneo occidentale. Costa Pacifica riprenderà il 4 giugno da Bari, facendo rotta verso Grecia e Malta. Dopo l’inverno torneranno nel Mediterraneo anche Costa Diadema e Costa Fascinosam oltre a Costa Deliziosa e Costa Firenze.