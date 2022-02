Star Clippers, in vela alla Ryder Cup di Roma

21:00

Star Clippers ha in serbo una sorpresa per gli amanti del golf. La compagnia di viaggi in vela lancia pacchetti esclusivi per la Ryder Cup che si svolgerà nel 2023 a Roma.

Pubblicità

L’operatore, riporta Travel Mole, propone un viaggio di 10 notti con tappa ad Amalfi, in Sicilia, a Sorrento e a Ponza e la possibilità di vivere un’esperienza di golf esclusiva.



Star Clippers offrirà infatti un biglietto per accedere al Champions Pavilion e un soggiorno esclusivo di 3 notti presso il Marcella Royal Hotel prima del viaggio di ritorno.