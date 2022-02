Al Domina Zagarella in Sicilia debutta il The Beach Luxury Club

09:16

Arriva anche in Italia il format The Beach Luxury Club che Domina ha fatto nascere al Coral Bay. Il club in spiaggia aprirà infatti anche presso il Domina Zagarella Sicily, un’oasi di relax a pochi minuti da Palermo.

Pubblicità

Dal mese di giugno di quest’anno, anche sulle coste siciliane sarà possibile gustare colazioni con vista, pranzi in riva al mare, aperitivi al tramonto con dj set presso il The Beach, mentre la sera sarà il momento del dinner show.



I dinner show di The Beach si ispirano ai mitici anni novanta con contaminazioni contemporanee e sono firmati dai più noti coreografi di spettacoli TV. Sono un crescendo di emozioni, perché ogni piatto del menu è studiato per fondersi con i ritmi, i suoni e le performance di artisti attivi in tutto il mondo che si esibiscono sul palco situato di fronte al mare.