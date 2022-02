The Cocoon Collection: Azemar riparte con la nuova catena alberghiera

14:17

Semaforo verde per The Cocoon Collection, la catena alberghiera ufficialmente presentata già durante l’ultima edizione dell’Iltm di Cannes. Alle spalle, tutta l’esperienza della famiglia Azzola, titolare da 40 anni del tour operator Azemar.

La nuova catena alberghiera è forte di quattro strutture, tutte di proprietà della famiglia, situate alle Maldive e a Zanzibar: Cocoon Maldives (150 camere), You & Me Maldives (109 camere), Gold Zanzibar (77 camere) e The Island Pongwe (5 camere).

“Abbiamo sentito l’esigenza di riunire sotto un unico brand i nostri resort, o meglio è stato dettato dalle richieste pressanti dei nostri ospiti che una volta trascorso un soggiorno presso una delle nostre strutture, hanno automaticamente iniziato a prenotare la successiva vacanza presso un altro dei nostri hotels. Le nostre strutture sono molto diverse l’una dall’altra, ma sono tutte accomunate da alcuni comuni denominatori come l’indiscussa bellezza della location scelta, massima attenzione alla ristorazione, una relazione friendly con i nostri ospiti e un rapporto qualità prezzo introvabile” conferma Alessandro Azzola, managing director di The Cocoon Collection.

“Gli ultimi anni sono stati difficilissimi per il mondo del turismo, ma noi non ci siamo fermati. Un pizzico di sana pazzia, mischiato a coraggio e determinazione ci hanno consentito di realizzare delle strutture alberghiere che controlliamo direttamente e questo ci permette di garantire ai nostri clienti il massimo della cura nei minimi dettagli. Abbiamo avuto da sempre avuto la lungimiranza di non affidarci solo alla clientela italiana, ma i nostri hotel vantano una commercializzazione mondiale e questo ci ha permesso anche nel periodo di chiusura dell’Italia, di continuare ad avere tassi d’occupazione altissimi” spiega Mariarosaria

Campora, amministratore delegato di Azemar.

Tantissime le novità che bollono in pentola e che verranno presentate agli adv. Il 2023 si annuncia un anno con numerose nuove aperture tra Maldive, Zanzibar e Sri Lanka, ma per questo “ci aggiorneremo tra qualche mese con maggiori dettagli” chiude Campora.