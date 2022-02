In crociera senza mascherina, le aperture delle compagnie

12:55

Anche le crociere incominciano a programmare un allentamento delle restrizioni anti-Covid, nell’ottica di tornare il prima possibile a una nuova normalità. Carnival Crise Line ha annunciato già la scorsa settimana che le mascherine a bordo non saranno più obbligatorie a partire dal 1° marzo, anche se saranno comunque raccomandate in generale e richieste in luoghi ed eventi specifici.

Carnival ha anche anticipato che garantirà maggiore flessibilità nei requisiti di test pre-crociera e permetterà ai bambini al di sotto degli 11 anni di salire a bordo senza bisogno di vaccini.



Anche Royal Caribbean International ha eliminato l’obbligatorietà a bordo delle mascherine ma solo per i turisti vaccinati, spiegando come “i luoghi dedicati a soli passeggeri vaccinati, come bar, lounge, ristoranti, spettacoli e l’accesso al Casino Royale non richiederanno più l’obbligo di mascherina”.



Ad allentare i protocolli anti-Covid anche Norwegian Cruise Line che, come spiega TravelPulse, ha annunciato che a partire dal 1° marzo gli ospiti non dovranno più indossare le mascherine a bordo durante le crociere in partenza dai porti degli Stati Uniti. Ai bambini di età inferiore ai cinque anni sarà consentito di salire a bordo anche se sprovvisti del certificato di vaccinazione.



Anche i marchi gemelli di Norwegian, Oceania Cruises e Regent Seven Seas Cruises, toglieranno dal 1° marzo l’obbligo di mascherina per i passeggeri completamente vaccinati.