Guiness Travel riapre l’America: tutte le novità della programmazione

Dopo essere ripartita con Italia ed Europa, Guiness Travel riapre le vendite anche sulla destinazione America. L’offerta del tour operator è molto ampia e abbraccia trasversalmente tutta la vastità del continente da Nord a Sud, dalla costa atlantica a quella pacifica, partendo da New York, porta d’ingresso negli States. Le partenze, da aprile fino a Capodanno, sono numerose sia nella linea Smart, sia in quella Prestige e i pacchetti prevedono, tra l’atro, esperienze esclusive come la salita sul Rockfeller Center e la crociera con cena a bordo sul fiume Hudson. Tutte le proposte includono il pernottamento al Marriott Marquis, un 4 stelle superior a Times Square, nel cuore pulsante di Manhattan, dove a Capodanno sarà anche possibile assistere in maniera esclusiva al conto alla rovescia di fine anno più famoso del mondo.

Dieci tour in Nord America

Dieci i tour che vedono come protagonista il Nord America, per un totale di 54 partenze con itinerari tra cui il Grande Ovest e il Grande Est, il Gran Tour della Florida e della California, il Grande Sud o il Vecchio West.



Il Canada è il fulcro del Gran Tour Canada e di un tour esclusivo condiviso con il versante orientale degli Stati Uniti, il Grande Est, Usa & Canada.



Cinque Paesi in un unico tour

Per quanto riguarda, invece, il Centro America, il 2022 segna l’ingresso in catalogo di un itinerario che attraversa ben cinque Paesi: Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica e Panama. Tra gli altri itinerari il Gran Tour Cuba, il Gran Tour Messico e il Gran Tour Guatemala e Messico.



Passando al Sud America la novità è il Tour Ecuador, con la visita di Quito e Cuenca, che si unisce in programmazione al Gran Tour Perù a all’accoppiata Bolivia & Perù.

Completo e vario l’itinerario dedicato al Brasile, il Gran Tour Brasile Prestige, che si affianca in programmazione alle proposte relative a Uruguay, Argentina e Cile. In tutto l’anno i tour dedicati a Centro e Sud America sono 15, per un totale di 62 che si avvalgono della presenza costante dell’accompagnatore dall’Italia e di guide locali.



La Policy Don’t Worry

Per far fronte a potenziali imprevisti o ripensamenti prima del viaggio, anche per il 2022 l’operatore ripropone la Policy Don’t Worry: l’annullamento del tour per qualsiasi motivo fino a 45 giorni dalla partenza non prevede alcuna penale. Anche in materia di annullamento e interruzione viaggio per ragioni legate alla pandemia la polizza copre interamente l’assicurato.



Inoltre, se una destinazione o un’area geografica viene chiusa al turismo prima della partenza del tour, Guiness Travel ovvia alla mancata copertura assicurativa di tale eventualità garantendo la possibilità di annullamento con il rimborso dell’intera somma e/o la riprotezione su un altro viaggio senza penali, né franchigia di sorta.