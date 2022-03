Royal Caribbean: Wonder of the Seas prende il largo da Fort Lauderdale

10:11

Wonder of the Seas di Royal Caribbean fa il suo debutto ufficiale negli Stati Uniti e in Europa. La nave ha preso il largo per i Caraibi da Fort Lauderdale, e farà rotta successivamente verso Barcellona e Roma.

I clienti potranno scoprire otto differenti aree, chiamate quartieri, come, per esempio, la prima classe Oasis, che include tutte i nuovi servizi e attività come la Suite Neighborhood, il bar a sbalzo The Vue e la Wonder Playscape, area giochi interattiva all'aperto per bambini con una vista mozzafiato.

Anche grazie ad attrattive come The Ultimate Abyss, lo scivolo più alto mai realizzato a bordo di una nave; il gigantesco spazio verde del quartiere Central Park e l’esperienza del ponte piscina ispirato ai Caraibi, la nave porterà gli amanti della crociera di tutte le età a innovare il proprio modo di stare a bordo.



"Con metà della nostra flotta che naviga di nuovo, siamo incoraggiati dai risultati che stiamo ottenendo. Stati Uniti ed Europa sono pronte ad accogliere una nave avveniristica come Wonder of the Seas - ha commentato Michael Bayley, presidente e ceo di Royal Caribbean International -. Wonder splenderà nei Caraibi e nel Mediterraneo e quello che riserverà ai viaggiatori è un'esperienza inedita di vacanza che mette in evidenza il meglio di Royal Caribbean, reimmagina i classici di sempre e porta a bordo nuove avventure che ogni ospite, a prescindere dall’età, potrà godersi".



La nuova nave offrirà differenti formule, grazie a proposte di 7 notti come quella che da Fort Lauderdale esplorerà i Caraibi orientali e occidentali, facendo tappa in destinazioni come Cozumel (Messico), Philipsburg (Sint Marteen), San Juan, Porto Rico e molte atre ancora. A prescindere dall’itinerario caraibico che gli ospiti sceglieranno, ogni percorso di navigazione raggiungerà l'isola privata di Royal Caribbean - Perfect Day at CocoCay - per una giornata di relax.



Dopo i viaggi attraverso i mari del continente americano, la nuova nave della Classe Oasis si dirigerà verso il Mediterraneo, dando vita alla sua stagione inaugurale europea. Con partenze da Barcellona e da Roma, per crociere di 7 notti nel Mediterraneo occidentale, i passeggeri andranno alla scoperta di mete come Palma di Maiorca e Capri. La navigazione europea della nuova nave sarà operativa dal 22 settembre.