Royal Caribbean, primo passo verso lo stop alle alle mascherine a bordo

12:53

Royal Caribbean è pronta a dire addio alle mascherine a bordo delle proprie navi. A partire da lunedì 14 febbraio, non sarà più obbligatorio indossarle in alcuni spazi comuni selezionati in quanto l'accesso sarà riservato ai soli passeggeri vaccinati.

Per quanto riguarda invece tutte le altre aree interne, l'utilizzo della mascherina rimarrà un requisito fondamentale per partecipare alla crociera.



Come si legge su travelweekly.co.uk, sebbene inizialmente Royal non avesse ancora delineato un protocollo specifico per le partenze europee del 2022, il cambio di rotta è avvenuto un giorno dopo l'annuncio di Norwegian Cruise Line in merito alla decisione, con decorrenza 1º marzo, di abolire l'uso della mascherina per gli itinerari al via dai porti statunitensi. G.G.