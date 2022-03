09:35

Aggiornare il prodotto, per essere pronti a ripartire con le prenotazioni a lungo raggio offrendo soluzioni testate e di qualità: questo l’imperativo al quale molti tour operator stanno rispondendo in questi giorni, sintetizzato dal ceo di Mappamondo, Andrea Mele (nella foto) nell'inchiesta pubblicata oggi su TTG Magazine, online sulla digital edition.

“Per ripartire bisogna proporre un prodotto, oggi più che mai, garantito e di qualità. In questa fase, il comparto del turismo organizzato in generale sta registrando diverse difficoltà, che vanno dalla carenza di guide qualificate parlanti italiano, alla variazione dei player locali delle diverse dmc con i quali interfacciarsi”.



Un super-lavoro di selezione e verifica dunque, che però dovrebbe rivelarsi utile per il futuro: “L’effetto rimbalzo sulle prenotazioni sicuramente arriverà, anche se al momento bisogna fare i conti cn una crisi politica che ha già manifestato riflessi sull’aumento delle tariffe aeree, destinato a durare nel tempo”.



L’inchiesta con gli interventi di alcuni dei principali player attivi sul mercato del Centro-sud è disponibile su TTG Magazine di oggi, online sulla digital edition.