Ncl chiama la popstar Katy Perry come madrina di Norwegian Prima

21:00

Norwegian Cruise Line sceglie Katy Perry come madrina per Norwegian Prima. La popstar presenzierà al tradizionale battesimo della nave fissato per il 27 agosto a Reykjavik e si esibirà prima della partenza del viaggio inaugurale.

La scelta, spiega il ceo Harry Sommer, è ricaduta su colei che al meglio potesse celebrare la nuova arrivata nella flotta Ncl - la prima di questa innovativa classe di navi - con uno spettacolo di puro intrattenimento.



Come riporta travelpulse.com, anche la cantante si è dichiarata entusiasta di vestire questo ruolo su una nave da crociera in quanto i più bei ricordi dei viaggi in famiglia sono proprio quelli legati al mare. G. G.