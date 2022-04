Boscolo Tours: riscontri positivi sui ponti di primavera

10:12

Inizio di stagione positivo per Boscolo Tours, che oltre alla buona risposta della campagna Prenota Prima, registra un segnale confortante dalle prenotazioni dedicate ai ponti di primavera, previsti da aprile a inizio giugno.

Tra le scelte dei viaggiatori Boscolo si riconferma anche per i primi mesi del 2022 quella dei tour dedicati all’Italia, con date anche duplicate su itinerari best seller, tra cui Napoli e la Costiera Amalfitana, la Tuscia, l’Umbria, Matera e Basilicata, la Sicilia.



Sul versante europeo, con i Viaggi Guidati di primavera il booking Boscolo conferma la voglia di ripartenza non solo per l’Andalusia, regione maggiormente richiesta tra i tour del catalogo Spagna, ma anche per il Portogallo e la Grecia, con un tour classico che chiude con una giornata dedicata alle isole del Golfo Saronico e un itinerario da Atene a Salonicco. Tra le mete speciali per le proposte di primavera, Essenza di Malta dà il via a fine aprile ai tour dedicati all’isola, che è anche meta di vacanze slow, novità Boscolo 2022.



I Viaggi Guidati di Boscolo sono sempre accompagnati da un team di tour leader selezionati, prevedono un massimo di 30 partecipanti e includono le radioguide per tutta la durata del tour.



Tra medio e lungo raggio la domanda si orienta in particolare sulle destinazioni che finalmente hanno fatto ritorno: Turchia, Giordania, Marocco ed Egitto confermano la scelta dei molti clienti che ne attendevano la riapertura, ai quali l’operatore dedica numerose proposte di Viaggi Guidati dai 5 agli 8 giorni, con date di partenza sempre aggiornate nelle pagine dedicate del sito.