di Remo Vangelista

14:20

Ci sono momenti per serrare le fila e altri per rischiare e viaggiare andare allo scoperto, cercando nuovi spazi. Gianluigi Aponte attraverso il gruppo Msc deve aver così intuito che nel 2022 si stanno aprendo possibilità per dare una spallata all’industria del turismo.

Prima l’iniziativa finanziaria (concreta) su Ita e adesso la riscoperta del tour operating investendo in prodotto e management con il rilancio di Going.



Marchio nato con la famiglia Ronco di Torino, poi transitato in tante altre imprese e ora pronto a ripartire.



Il business plan presentato oggi a Milano dal nuovo chief commercial officer Maurizio Casabianca appare molto ambizioso, ma in casa Bluvacanze non sembrano preoccupati.



I numeri dicono che i ricavi dovranno passare dai 22 milioni del 2022 ai 78,6 del 2026, lavorando solo in minima parte sul fronte dei villaggi e tanto sull’attività di linea e sulla combinazione con Msc Crociere.



“In fondo siamo quasi una start-up – ha detto Casabianca –. Il budget può sembrare ambizioso ma siamo un brand con vantaggi competitivi forti e facciamo parte di un gruppo internazionale capace di distribuire valore aggiunto. Per questo dico che abbiamo presentato un business plan equilibrato. Vogliamo diventare un partner privilegiato non solo delle adv Bluvacanze ma anche di quelle indipendenti e degli altri gruppi”.



Nel corso della presentazione è stato dato ampio spazio al progetto Going4Cruise elaborato in esclusiva con Msc, “perché con un prodotto pre-post crociera mandiamo un messaggio forte alla distribuzione e a tutto il mercato”.



Iniziativa che Leonardo Massa, managing director della compagnia di crociera, vede come un ulteriore sviluppo della base di clientela, “visto che andremo a prendere anche chi non è un crocierista tradizionale. Siamo pronti a immettere nuova offerta e nel ’22 sarà la volta di due nuove navi per 5mila camere. E questo è solo la prima parte della nuova strategia di sviluppo”. Che sembra chiaramente comprendere una rinnovata attenzione al brand Going. Chiamato sin da subito a superare l’asticella del budget ’22.