08:01

Un andamento ‘stop and go’ per le prenotazioni, che hanno visto un andamento altalenante in questa prima parte dell’anno. Ma i segnali di ripresa ci sono, come spiega Carlo Schiavon, country manager Italia di Costa Crociere, che nella nuova puntata di Gente di Viaggi traccia un primo scenario della stagione.



Il manager sottolinea, tra i diversi trend, anche la tendenza al sottodata che sta caratterizzando la stagione, legata soprattutto alla certezza della partenza.