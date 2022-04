Silversea lancia il servizio charter esclusivo per le crociere in Antartide

09:39

Silversea Cruises spinge sulle crociere in Antartide nella stagione 2022-2023. Chi opterà per gli itinerari verso il continente bianco potrà sfruttare una connessione in Cile. I passeggeri di Silver Cloud, Silver Wind e Silver Explorer si imbarcheranno e sbarcheranno a Puerto Williams, proprio nella Terra del Fuoco.

Questo nuovo scalo rende l’esperienza complessiva più agevole anche per la programmazione dei voli, operati con un charter esclusivo con servizi personalizzati a bordo. Grazie a tale novità, Silversea è a oggi l’unica compagnia crocieristica a offrire questo gateway verso l’Antartide e, come riporta travelpulse.com, i viaggiatori internazionali in partenza da Puerto Williams possono beneficiare di ulteriori servizi come l’overnight iniziale in un hotel 5-stelle a Santiago e il transfer in aeroporto durante il secondo giorno in Cile.