Costa Crociere partner di Eurovision con 'Eliovision' a bordo di Toscana

16:24

Costa Crociere torna nel mondo della musica debuttando a Eurovision Song Contest con ‘Eliovision’, il primo festival in collegamento da acque internazionali, ospitato a bordo di Costa Toscana.

Un’operazione nata dalla sinergia con Dude e con Mindshare Italia, che ha curato la parte media.



Tutto è iniziato qualche settimana fa sui social, quando Elio e le Storie Tese hanno annunciato, in maniera provocatoria, che oggi basta “un po’ di eyeliner e una chioma folta” per suonare all’Eurovision. Ma un gruppo internazionale come loro ha pensato di fare di meglio: organizzare un proprio festival musicale, l’Eliovision, e lanciare un appello sui social a tutto il loro pubblico per aiutarli a trovare una location giusta e internazionale per l’evento.



A rispondere, subito ripreso sui canali social della compagnia, è Fabio Rovazzi, che in una telefonata propone ad Elio la nuova nave della flotta con le sue location suggestive.



Prende così vita Eliovision, in onda ieri, il 12 e il 14 maggio su Rai1, all’interno dei break pubblicitari di Eurovision, rubando la scena al festival principale come una vera e propria interferenza.



Dieci spot televisivi della durata di 30 secondi ciascuno, presentati da Fabio Rovazzi e con Elio e Le Storie Tese in veste di protagonisti e mattatori assoluti, impegnati, in varie location di Costa Toscana, a reinterpretare il loro grande classico “'La Terra dei Cachi' in versioni differenti, ispirate a diversi paesi europei.



“Costa Crociere prosegue sulla rotta dell’innovazione, con un’altra iniziativa unica, che presenta alcuni elementi di continuità rispetto a quella realizzata a Sanremo. Abbiamo scelto nuovamente un evento musicale di grande impatto mediatico, come Eurovision Song Contest, focalizzandoci sempre sulla nostra nave ammiraglia. Questa volta Costa Toscana ospita l’Eliovision, il festival internazionale “alternativo” di Elio e le Storie Tese, presentato da Fabio Rovazzi, che permetterà di far scoprire la nostra nave in una maniera inaspettata e divertente. Inoltre, specialmente in questa edizione, c’è un’ulteriore affinità che lega Costa ad Eurovision, dal momento che le nostre crociere, per loro natura, uniscono via mare diversi paesi e diverse culture, portando un messaggio e un esempio di unione e multiculturalità” ha dichiarato Francesco Muglia, vice president global marketing di Costa Crociere.