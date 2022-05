Clia European Summit a Genova dal 14 al 16 giugno

21:00

Si terrà a Genova dal 14 al 16 giugno il Clia European Summit, la prima conferenza europea della crocieristica. La scelta è ricaduta sull’Italia come primo Paese di destinazione d’Europa per numero di passeggeri, così come la Liguria è la prima regione italiana per numero di crocieristi.

“Il Clia European Summit è un’opportunità, che arriva al momento giusto spiega Marie-Caroline Laurent, direttrice Clia Europa -, per discutere del ruolo delle crociere come parte integrante del turismo sostenibile e per definire approcci e soluzioni concrete utili ad affrontare le sfide, normative e concrete, che abbiamo e avremo di fronte nel Vecchio Continente”.



Previsti tre giorni di appuntamenti in diversi luoghi della città con la partecipazione di oltre 300 ospiti provenienti da tutto il mondo.