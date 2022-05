Futura Vacanze: non solo Italia nella stagione della ripresa

10:35

"Futura Vacanze inaugura la stagione estiva con un prodotto Italia che si arricchisce di quattro nuovi villaggi. Si tratta del Futura Club Barone di Mare a Torre dell'Orso e del Futura Club Baia dei Turchi a Otranto in Puglia, del Futura Club La Praya di Pizzo Calabro e del Futura Club Eleamare a Acciaroli nel Cilento. Il t.o. punta anche sull'estero, con l'atteso ritorno del Mar Rosso che riapre a pieno ritmo con il Futura Club Albatros Palace a Sharm el Sheikh e il Futura Club Brayka Resort a Marsa Alam e con l'isola di Porto Santo nell'arcipelago di Madeira, con il Futura Club Vila Baleira. "Tra le nostre novità vi è la recente apertura alle Canarie con l'inserimento in programmazione di diverse proposte a Fuerteventura" commenta il direttore commerciale trade Belinda Coccia (nella foto)...". (Prosegue sulla Digital edition di TTG)