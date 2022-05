Welcome to Italy e la forza dei local expert

13:27

C’è una narrazione che lega l’Isola al continente, che attrae i turisti in una dimensione dove il territorio è protagonista assoluto. Il mercato dei viaggi chiede ‘esperienze’, e Welcome to Italy le vuole offrire. Non si parla di formule magiche, ma di un esempio di integrazione e lavoro di squadra. Una case history di successo raccontata al Meet Forum 2022 di Alghero, e che ha radici in Portale Sardegna Point, progetto nato nel 2019 per riunire gli operatori turistici dell’Isola, e poi sfociata in un connubio all’insegna del business, delle best practice, dell’incoming.

“La nostra visione – ha puntualizzato Massimiliano Cossu, a.d. di Portale Sardegna e co-founder di Welcome to Italy – è ridurre la quota di mercato dei motori di prenotazione che non hanno interesse a vendere una destinazione piuttosto che un’altra. Con Welcome to Italy... (continua a leggere su HotelMag)