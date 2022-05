Costa lancia le crociere tematiche dedicate all'alta pasticceria

15:30

Arricchire sempre di più l'offerta per gli ospiti è una priorità di Costa Crociere e sono in arrivo nuove crociere tematiche.

“Abbiamo rafforzato un elemento già importante del nostro prodotto che è l'aspetto culinario grazie alla partnership realizzata con tre chef mondiali stellati del calibro di Bruno Barbieri, Hélène Darroze e Ángel León, che hanno creato dei menù speciali per i nostri ospiti nei ristoranti a bordo – spiega Roberto Alberti (nella foto) Svp &cco di Costa - e miriamo ad arricchire questa offerta puntando molto all'Italia che è il nostro mercato principale. Proprio pensando al trade, lanciamo le crociere tematiche legate all’alta pasticceria su Costa Toscana".



Proprio oggi c'è la prima, "con la presentazione del libro del maestro Igino Massari e i nostri ospiti potranno scegliere di essere coinvolti nelle cooking class per capire come preparare dolci d’autore. Avremo poi la crociera del cioccolato e quella del panettone. Da giugno arricchiremo anche gli spettacoli e avremo a bordo il noto showman Pintus sempre su Costa Toscana". Paola Trotta