Riparte Dream 1, la barca di Kel12 e National Geographic Expeditions nel Golfo dei Poeti

21:00

Torna in mare Dream 1, la barca a vela di Kel12 e National Geographic Expeditions che effettua tour giornalieri nel Golfo dei Poeti, tra Lerici, le isole di Palmaria, Tino, Tinetto e le Cinque Terre.

Pubblicità

L’imbarco della nave è previsto tutti i giorni dal 1 giugno al 30 settembre 2022 presso la Marina del Fezzano, a Portovenere o dal molo della Scuola di mare Santa Teresa a Lerici e permetterà di effettuare un tour di una giornata in compagnia di un biologo marino per scoprire le meraviglie dell’area.



La barca a vela di Kel12 è legata al progetto Sentinelle del Mare - Sea Sentinels realizzato dall’Università di Bologna con lo scopo di monitorare lo stato delle acque nel Mediterraneo. A bordo di Dream 1 i passeggeri in compagnia del biologo rileveranni, grazie ad apposite schede, lo stato della fauna della flora e delle plastiche. I dati raccolti verranno poi elaborati dal Dipartimento di Scienze biologiche, geologiche e ambientali dell'Alma Mater.