King Holidays e VisitMalta: insieme per spingere la stagione estiva

19:30

King Holidays torna a scommettere su Malta, uno dei punti forti della programmazione. In collaborazione con VisitMalta, il t.o. no con tartaha sviluppato una campagna di comunicazione integrata, con un focus sul consumatore finale e l’invito a prenotare in agenzia.

‘Malta ad occhi chiusi… Sicuramente con King Holidays’: è questo il nuovo concept dell’attività pubblicitaria del tour operator, improntata sulla sicurezza. Il visual vede protagonista una ragazza già proiettata alle vacanze, e una serie di immagini dell’arcipelago: la locuzione “ad occhi chiusi” esprime il concetto di sicurezza della destinazione, mentre “sicuramente” rafforza l’idea di affidabilità dell’operatore.



Il piano di co-marketing prevede una campagna crossmediale che spazia dall’offline all’online. Si prosegue con un massiccio piano di newsletter tematiche che presentano la destinazione sotto diversi punti di vista. Spazio anche ad operazioni social: sulla pagina Facebook di King Holidays, che può contare su quasi 9mila follower, sono previsti una serie di post dedicati alle offerte di viaggio aggiornate in tempo reale e un live streaming da Malta in programma nelle prossime settimane.



In termini di programmazione, anche questa estate King Holidays non fa mancare il proprio impegno sulla destinazione, predisponendo una serie di pacchetti speciali che includono soggiorni di 8 giorni e 7 notti in hotel 3 e 4 stelle comprensivi di voli di linea con franchigia bagaglio, trasferimenti da e per l’aeroporto e assistenza di ufficio corrispondente in loco, con la possibilità di scegliere tra le migliori località balneari dell’isola di Malta.