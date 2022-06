‘Vivi – La filosofia del sorriso’: la storia dei villaggi turistici di scena su Prime Video

17:30

‘Vivi – La filosofia del sorriso’ di Vincenzo Falcone è disponibile da oggi in streaming su Prime Video Italia. Si tratta di un viaggio indietro nel tempo nel dietro le quinte dei villaggi turistici, per raccontare i sacrifici e l’enorme lavoro che si nascondono dietro ogni sorriso, e per scoprire la figura dell’animatore.

Svariati personaggi del mondo dello spettacolo, oggi affermatissimi, hanno mosso i loro primi passi nel mondo dell’animazione turistica. Tra questi, in campo artistico, Fiorello, Angelo Pintus, Peppe Quintale, e, in campo imprenditoriale, Sonia Peronaci, Susanna Maurandi, Vincenzo Falcone.

Attraverso le loro interviste si ripercorrono tanti anni di successi e di emozioni. Le loro testimonianze dimostrano che i valori dell’animatore - figura nata nel 1950 da un’idea di Gérard Blitz e attuata da Gilbert Trigano, fondatore del Club Mediterranée - sono esportabili in qualsiasi progetto lavorativo e sono fondamentali per il successo di qualsiasi avventura.



“Nel momento in cui le bandiere Valtur tornano a sventolare in tutto il mondo finalmente sulle spiagge di tutto il Mediterraneo, siamo davvero orgogliosi di vedere il brand in un prestigioso contesto internazionale come quello di Prime Video, che contribuirà a far conoscere a un pubblico ancora più vasto la sua bellissima storia, storia di cui, con passione e grande impegno, il Gruppo Nicolaus, di cui Valtur fa parte, sta scrivendo un altro importante capitolo per far vivere alle persone vacanze straordinarie”, commenta Roberto Pagliara, presidente Valtur Gruppo Nicolaus.



Il film, prodotto da Pragma in associazione con Valtur e distribuito in digitale da CG Entertainment, è ora disponibile in streaming per tutti gli abbonati Prime.