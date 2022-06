Grecia: già numeri da record per le crociere nel Paese

di Alberto Caspani

14:52

Numeri da record per le crociere in Grecia. I dati dell'Associazione dei Porti Ellenici riportati al Clia European Summit di Genova da Vassilis Kikilias, ministro del Turismo, lasciano prevedere un robusto trend positivo già da questa estate.

“Le navi in avvicinamento in Grecia, nel 2022, raggiungeranno le 5mila unità, risultando in aumento del 25% rispetto ai dati prepandemici del 2019, anno record per il turismo greco”.



Fra i porti greci a maggior crescita spiccano Salonicco (+250%) e il Pireo (+130%), ma almeno 47 navi faranno scalo a Heraklion, Carfù e Lavrio. “Con i partner di Clia - ha aggiunto Kikilias - stiamo definendo accordi per organizzare crociere in ciascun mese dell’anno, includendo dunque i mesi invernali fra gennaio e marzo per rafforzare l’intero indotto economico greco: produzione primaria, hotel, alloggi ed airbnb, ma anche negozi al dettaglio, infrastrutture e commercio in senso lato”.