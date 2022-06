AmaWaterways, seconda nave sul Nilo: nel 2024 il debutto di AmaLilia

11:10

AmaWaterways raddoppia sull’Egitto. La compagnia specializzata in crociere fluviali di lusso posizionerà una seconda nave nel Paese per gli itinerari sul Nilo. La new entry si chiamerà AmaLilia e debutterà nel 2024.

Secondo quanto anticipa TravelWeekly, la nave – gemella di AmaDahlia - opererà crociere di 11 notti. Il viaggio inizierà con un soggiorno di tre notti al Cairo, dove gli ospiti potranno visitare il Museo egizio, seguito da sette notti a bordo.



La decisione di basare una seconda nave in Egitto è figlia di una crescente domanda verso la destinazione.



Il debutto di AmaWaterways sul Nilo è datato 2021, anno del debutto di AmaDahlia.