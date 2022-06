08:35

"Il tema della sostenibilità è tra le più alte priorità per tutti Serve un processo per far capire quali sono i reali problemi della sostenibilità e affrontarli insieme". Roberto Martinoli, ceo di Silversea Cruises, nella nuova puntata di Gente di Viaggi, interviene così sul tema che più di tutti sta facendo parlare il mondo dell crociere e del turismo in generale.



Ma nell'intervista il manager affronta anche i temi delle relazioni con le istituzioni e dell'impatto economico del settore dei viaggi via nave.