Gruppo Nicolaus certifica il trattamento dei dati

08:00

Il Gruppo Nicolaus continua sulla via degli investimenti. L’ultima iniziativa in ordine di tempo riguarda la tutela della privacy, con il conseguimento della certificazione di conformità del trattamento dei dati personali dei propri contatti ottenuta dall’organismo di certificazione InVeo, relativamente alle attività di profilazione e marketing.

L’ufficializzazione della conformità, unica nell’ambito del tour operating nazionale è arrivata in seguito a un processo di certificazione effettuato attraverso un audit articolato e complesso, sia documentale sia di esame dei sistemi, dei processi e delle procedure, svolto dalla società InVeo coinvolgendo le divisioni marketing, It, digital e legal.



“Dopo un lungo iter, che ha implicato ingenti investimenti in tempi, risorse e ridefinizione di interi processi aziendali, siamo soddisfatti di poter annunciare che il nostro Gruppo ha conseguito con successo questa certificazione, che attesta la nostra cura per il dato personale, legittimamente detenuto, e il suo utilizzo consapevole. Siamo il primo t.o. in Italia a conseguire questa certificazione: la stessa si inserisce in una prospettiva macro, che vede la cultura aziendale aver maturato una profonda consapevolezza in merito all’importanza del dato dell'utente” commenta Sara Prontera (nella foto), direttore marketing del Gruppo Nicolaus.



Per il Gruppo Nicolaus la certificazione non è un punto di arrivo, ma un punto di partenza, che ridefinisce il perimetro della comunicazione con i target di riferimento, sulla base di una segmentazione e profilazione precise.



“Abbiamo investito tanto, quindi, e siamo contenti di aver impresso una svolta fondamentale a tutta l’azienda perché è solo customizzando al massimo il dialogo con il nostro pubblico che siamo in grado di rispettare le sue esigenze: la memoria ragionata delle interazioni passate e delle informazioni è, infatti, condizione imprescindibile per dare una connotazione umana al brand e avvicinarlo realmente alle sue buyer personas”, conclude Marica Buquicchio, digital marketing manager Nicolaus.