14:10

Facilitare, attraverso accordi di interline agreement con le compagnie internazionali che volano su Il Cairo, i collegamenti tra la destinzione e Luxor/Aswan. Questa la richiesta avanzata dal presidente di Astoi Confindustria Viaggi, Pier Ezhaya, al ministro del Turismo e delle Antichità dell’Egitto, Khaled El-Anany, nel corso di un confronto che si è svolto ieri presso l’Ambasciata della Repubblica Araba d’Egitto a Roma.

Il titolare del dicastero ha assunto l’impegno di contattare il Ministero della Civil Aviation per trovare una soluzione, riconfermando, con l’occasione, l’attenzione verso il mercato italiano, tra i primi cinque Paesi per arrivi nel 2022.



Gli altri temi

Tra gli altri temi al centro dell’incontro, gli impegni del Ministero per rilanciare il turismo classico e culturale, nonché l’attività di controllo che il dicastero sta esercitando sull’offerta ricettiva del Paese.



E ancora le infrastrutture, come l’autostrada tra Marsa Alam ed Esna – in via di completamento – che permetterà di raggingere più rapidamente sia Luxor sia Aswan e lo sviluppo della rete ferroviaria ad alta velocità tra la costa del Mar Rosso e la Valle del Nilo.



In ultimo gli eventi di richiamo internazionale: uno su tutti l’UN Climate Change Conference, che si terrà a Sharm el Sheikh dal 6 al 18 novembre 2022.