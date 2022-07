Quiiky Tours sulle orme di 'House of Gucci': in viaggio tra le location del film

08:00

Quiiky Tours crede nel fascino del cinema e nel suo potenziale turistico. Il t.o. guidato da Alessio Virgili ha infatti lanciato un tour dedicato ad "House of Gucci", blockbuster firmato Ridley Scott con Adam Driver e Lady Gaga. La popolarità del film ha convinto a disegnare un itinerario in Italia toccando le location della pellicola, andando da Milano al lago di Como.

Quiiky propone ai viaggiatori un'intera giornata durante la quale gli appassionati, accompagnati da una guida, potranno immergersi nelle atmosfere di "House of Gucci". Come riporta TravelPulse, il tour prende avvio a Milano dalla Galleria Vittorio Emanuele II per toccare poi la Scala e il fashion district. In treno si raggiunge il lago di Como con un'imperdibile tappa a Villa Necchi Campiglio e a Villa Balbiano.

Gaia Guarino