15:50

Sarà attivo dal prossimo inverno il collegamento diretto da Milano e Roma per Mauritius che verrà operato da Neos e che consentirà al gruppo Alpitour di consolidare la partnership con Beachcomber Resorts & Hotels per la programmazione dei brand Turisanda, Presstour e Francorosso; a questi si aggiungerà anche il marchio Bravo con il villaggio Mauricia Beachcomber Resort & Spa.

Il programma

Il collegamento verrà operato tutti i martedì utilizzando un B787-9 Dreamliner. “Il focus su Mauritius è un progetto cresciuto progressivamente negli anni, grazie anche alla solida partnership con Beachcomber Resorts & Hotels – spiega Alpitour World in una nota -, con cui il gruppo condivide filosofia e approccio alla qualità, orientamento al cliente e attenzione a ogni dettaglio per offrire esperienze uniche e autentiche”.



Vendite aperte

Le vendite sono già aperte per le partenze previste dal 4 novembre fino alla fine di aprile e nelle prime settimane il volo sarà effettuato da Turkish via Istanbul; dal 20 dicembre, invece, entrerà in scena la rotta diretta di Neos.