Clia: nel 2023 saranno 48,6 milioni i crocieristi. Italia protagonista

15:09

Un balzo in avanti sorprendente, con un +26% anno su anno. Sono queste le previsioni della Clia, la Cruise Lines International Association, per il 2023, anno in cui si prevede che i principali porti europei raggiungeranno i 48,6 milioni di crocieristi, facendo segnare appunto un +26% sui 38,6 milioni di passeggeri previsti quest'anno.

Secondo Clia nel 2023 le navi da crociera trasporteranno 48,6 milioni di passeggeri, dato ancora al di sotto dei 53,2 milioni registrati dai porti europei nel 2019, ma segno di una ripresa in forze del settore.



I porti italiani riceveranno 12,7 milioni di passeggeri e al secondo posto ci saranno i porti della Spagna, con 9,4 milioni di crocieristi. Il terzo posto sarà occupato dalla Grecia, con 5,3 milioni di crocieristi, seguita da Francia (3,7 milioni) e Norvegia (3,6 milioni).