L’Egitto che non delude mai

08:35

Quest’estate tanta Europa anche in casa Boscolo, come sottolinea Elisa Boscolo, della direzione t.o.. “Tra le mete più richieste la vera sorpresa è stata la Turchia, che ha raggiunto e sta superando i parametri 2019 come prima destinazione di vendita dopo Irlanda, Francia, Spagna e Portogallo, i top seller delle destinazioni Boscolo. Dalla riapertura della Giordania inoltre, il trend di vendite è costante e si stanno profilando già dall’estate le buone performance di Egitto e Marocco, riaperti più recentemente”.

Egitto al centro delle vendite anche per Alpitour World. Il direttore generale tour operating Pier Ezhaya, nel definire l’estate come una stagione “esaltante”, che ha portato il gruppo a superare gli obiettivi di forecast su quasi tutte le destinazioni, evidenzia come l’Egitto sia stata “forse la meta più tonica. Ci apprestiamo a chiudere l’esercizio con quasi 200mila passeggeri trasportati in questa destinazione. Molto bene sono andate poi l’Italia, la Grecia e la Spagna”. Merito anche dell’apporto di Neos, compagnia aerea in-house che ha “potuto garantire l’effettuazione di tutti i voli”.