Mappamondo gioca d'anticipo: al via le vendite per il Capodanno in Thailandia

10:01

Parte con il Capodanno in Thailandia l’avvio delle vendite della programmazione invernale di Mappamondo, che gioca d’anticipo per intercettare la domanda sul lungo raggio in occasione delle festività natalizie.

“Si tratta di una importante opportunità di vendita per le agenzie partner – sottolinea il tour operator in una nota - che possono già contare su prodotto in allotment sia sui voli che sui servizi a terra, nelle date più richieste dell’alta stagione invernale, da proporre ai propri clienti con la sicurezza della conferma immediata e garantita”.



La programmazione prevede partenze garantite il 26, 27, 28 e 29 dicembre con voli di linea Qatar Airways per Phuket, da Milano e Roma. Previsti differenti pacchetti a Phuket, Khao Lak e Krabi, in alberghi selezionati e con i quali il Mappamondo opera esclusivamente con contratti diretti. Sul fronte delle garanzie previsto il rimborso integrale per cancellazioni fino a 72 ore dalla partenza, in caso di forza maggiore dovuta a norme di restrittività in Italia, chiusura delle frontiere o degli aeroporti del Paese di destinazione.