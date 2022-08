Msc Crociere Second Jersey Sponsor del Genoa Calcio per il campionato 2022-2023

09:47

Ancora un passo importante nel mondo dello sport per Msc, che per il campionato in avvio sarà Second Jersey Sponsor del Genoa e potrà avere il proprio logo su tutte le maglie del Grifone.

“La sponsorizzazione del Genoa contribuisce, in particolare, a rinsaldare ulteriormente il forte rapporto tra Msc Crociere e la città di Genova – ha commentato Leonardo Massa (nella foto), managing director delle compagnia crocieristica -, capitale dello shipping italiano e Mediterraneo, che rappresenta da sempre il principale porto della nostra compagnia a livello internazionale”.



Soddisfazione anche in casa Genoa nelle parole del presidente Alberto Zangrillo: “Siamo orgogliosi di aver iniziato questo viaggio insieme a MSC Crociere, una realtà internazionale cui ci accomunano il forte legame con il territorio e la grande voglia di investire sulla città di Genova”.