Avalon Waterways vara la programmazione per l'autunno

14:27

Reno e Danubio saranno al centro della programmazione di Avalon Waterways per il prossimo autunno, con quattro partenze in calendario nel perioso compreso tra fine settembre e inizio novembre.

Il piano partirà con due partenze (il 22 settembre e l’11 ottobre) per crociere fluviali di 5 giorni e quattro notti da Francoforte ad Amsterdam con tappe a Rüdesheim, Coblenza e Colonia. Avvio il 22 ottobre invece per il ‘Danubio da Sogno’, crociera da di 8 giorni e 7 notti da Budapest a Deggendorf navigando tra Ungheria, Slovacchia, Austria e Germania.



Chiuderà la programmazione del periodo la crociera di 4 giorni e 3 notti in partenza il 2 novembre che unisce, navigando, la città di Budapest a Vienna passando da Bratislava e attraversando una delle zone più suggestive del Danubio.