NG Travel lancia il Kappa Senses Ubud a Bali

11:33

NG Travel punta su Bali con un hotel di proprietà. Si tratta del Kappa Senses Ubud, un resort 5 stelle immerso tra le risaie e la vegetazione tropicale, costituito da 76 luxury suite e ville dove la tradizione incrocia la modernità dei servizi.

La struttura si trova ad appena 10 minuti dalla città di Ubud, la sua peculiarità è la capacità di trasmettere calma e serenità agli ospiti grazie a un contatto non soltanto con la natura ma anche con l'autenticità del luogo. Come riporta advtraining.it, Kappa Senses Ubud vuole accompagnare chi sceglie di soggiornarvi in un viaggio rigenerante fatto, per esempio, di buon cibo grazie alle proposte gastronomiche dei ristoranti definito 'Nids épicuriens'.



Infine, punta di diamante del resort, è la OmTara Spa by Clarins di oltre mille metri quadrati, un paradiso per chi desidera coccolarsi con trattamenti, sport, sauna e doccia Vichy. G. G.