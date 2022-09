Carnival: a novembre il debutto dell’ex nave della flotta Costa, la Luminosa

12:55

Sarà posizionata a Brisbane in Australia la nuova nave Carnival proveniente dalla flotta di Costa Crociere, la Luminosa. Il debutto è previsto per il prossimo 6 novembre e per tutta la stagione invernale verranno effettuati itinerari della durata variabile da 3 a 11 giorni. L’unità farà poi ritorno a Seattle nel mese di maggio del prossimo anno.

"Per far sentire davvero Luminosa parte della famiglia Carnival Cruise Line, stiamo aggiungendo la nostra bellissima nuova livrea al suo scafo, ovviamente, e stiamo mantenendo il suo design che una volta adornava alcune delle nostre navi precedenti più iconiche – ha commentato il presidente Christine Duffy -. Aggiungeremo alcune funzionalità di Carnival nel prossimo bacino di carenaggio e adatteremo alcune funzionalità esistenti per allinearle allo stile casual di Carnival, ma alla fine il nostro equipaggio farà sentire tutti a casa non appena si uniranno alla nave".