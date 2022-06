Costa Luminosa nella flotta di Carnival

15:31

Costa Luminosa entrerà a far parte della flotta di Carnival Cruise Line. La nave sarà ribattezzata Carnival Luminosa e dal prossimo novembre sarà impiegata in Australia per le crociere stagionali in partenza dal porto di Brisbane.

Dopo la stagione nel down under, riporta Travel Weeky, la nave sarà basata a Seattle. Da lì salperà per itinerari alla volta dell’Alaska, da maggio a settembre 2023, per poi fare ritorno a Brisbane.



Prima di entrare in servizio sugli itinerari di Carnival Cruise Line, Luminosa (battezzata da Costa Crociere nel 2009) sarà sottoposta a un intervento di aggiornamento e ammodernamento.