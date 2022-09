14:13

Appena aperto è già un successo. Il Club Med Magna Marbella, il cui evento ufficiale di inaugurazione ha visto la partecipazione, tra gli altri, del sindaco di Marbella Ángeles Muñoz e dell'ambasciatore francese in Spagna Jean Michel Casa, ha chiuso l’estate con un tasso di occupazione del 90% e si appresta a continuare il 2022 con un toc medio dell’80%.

“Il continuo aumento delle nostre prenotazioni - sostiene Henri Giscard d'Estaing, presidente Club Med - conferma l'attrattiva del Club Med e l'attrattiva di Marbella per i nostri clienti e ci impegniamo a contribuire allo sviluppo del turismo in questa bellissima regione, l’Andalusia”.



Lo scambio interno-esterno

Situato ai piedi della Sierra Blanca, a pochi passi dalla città di Marbella, il nuovo family resort Club Med a 4 tridenti si estende su 14 ettari di giardini e terrazze. La struttura è stata progettata con un concetto di fluidità tra interno ed esterno combinato con un arredamento ispirato all'arte, alla cultura e alla natura di Marbella.



Le camere sono 485 e le suite si suddividono in Deluxe, Superior e Family; tra i servizi sono a disposizione due ristoranti e tre bar. Il ristorante principale ‘Sueños’ si trova nel cuore del resort, mentre il ‘Tierra Gourmet Lounge’ accoglie gli ospiti tutto il giorno con bar, cantina e snack bar gourmet.



Sport e attività

Oltre 25 le tipologie di sport e attività praticabili come, ad esempio, yoga zen, aerial fitness, golf, trapezio volante, tiro con l'arco, beach volley e paddle tennis (nato proprio a Marbella).

Gli ospiti possono anche fare un tuffo in una delle cinque piscine, tra cui una d'acqua dolce coperta, la piscina principale, una piscina Zen per soli adulti, una piscina per bambini dedicata al Mini Club e un'area parco acquatico per famiglie. Per chi invece desidera rilassarsi, l'area benessere del resort comprende la SPA Club Med by Cinq Mondes con bagno turco, 14 sale per trattamenti e una sala relax interna/esterna per una maggiore privacy.



Il Mini Club offre un’ampia gamma di attività personalizzate per bambini e ragazzi dai 4 mesi ai 17 anni. Per le famiglie c’è anche Club Med Amazing Family, un programma di attività settimanali per tutti i componenti, tra cui tornei di paddle tennis, passeggiate nei vicini Pueblos Blancos, feste andaluse in giardino con sangria, tapas e vino illimitati o la possibilità di trascorrere la giornata nella Family Fun Zone.



L’impegno sul fronte green è testimoniato dall’obiettivo del resort: ottenere la certificazione Green Globe per una conduzione sostenibile della struttura, che si è dotata di pannelli solari e di un sistema di raccolta e trattamento dell’acqua piovana. Un obiettivo in linea con il programma dell’operatore, che può vantare la certificazione verde per quasi il 95% dei suoi resort.



Sul fronte della responsabilità sociale, invece, Magna Marbella ha consentito la creazione di oltre 300 posti di lavoro diretti, più della metà dei quali sono stati occupati da assunzioni locali, oltre a 140 posti di lavoro locali indiretti.



“La regione dell'Andalusia - afferma Jihad Megharief, presidente di Magna Hotels & Resorts, il gruppo proprietario dell'hotel - si sta riprendendo dagli anni di crisi e sono felice che, con l'apertura di Club Med Magna Marbella, possiamo contribuire alla crescita della regione. La nostra cultura, la nostra ospitalità e il nostro cibo sono incredibili e siamo lieti di condividerli con turisti locali e internazionali”.