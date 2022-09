‘Celebrating life’, Divita Tours festeggia con 250 agenzie del mondo

12:00

Una serata per celebrare la vita, o il ritorno alla vita. È stato questo il filo conduttore dell’appuntamento ‘Celebrating life’, organizzato da Divita Tours in collaborazione con Plateau International al castello Odescalchi di Bracciano, che ha raccolto i 250 migliori agenti di viaggi del mondo, con arrivi provenienti da 35 Paesi.

La festa è stata anche il momento per celebrare il riconoscimento arrivato a Divita dagli European Travel Awards 2022, durante i quali l’operatore è stato insignito del titolo di Best boutique Mediterranean Dmc e tour operator.



“Un riconoscimento che premia il nostro team per la passione con al quale lavoriamo – dice Niccolò Mazzi, ceo di Divita Tours -. I nostri viaggi sono memorie che rimarranno per sempre; quando li creiamo non prendiamo nulla alla leggera. Il nostro successo in Europa è dovuto, credo, a questo: al fatto che proponiamo l’Italia e il Mediterraneo fatti con amore”.