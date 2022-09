Mistral, Egitto oltre le attese

12:55

Risultati "sorprendenti" per l'Egitto di Mistral negli ultimi mesi. La definizione è di Antonio d'Errico, product manager del tour operator, che sottolinea come i dati abbiano superato "abbondantemente il budget che avevamo prefissato". Il manager aggiunge: "La destinazione è stata gettonatissima da una clientela eterogenea sia per età che per budget di spesa e interessi, grazie alla capacità di saper incontrare ogni richiesta della clientela".

Per rispondere all'aumento della domana, il tour operator del Quality Group ha rivisto la programmazione anche grazie alla firma di un accordo con le motonavi Farida e Jamila. La prima, che dispone di solo 40 cabine molto ampie (30 mq) sarà utilizzata per tutte le crociere sul Nilo ad accezione del tour Ramses, per il quale i clienti saliranno sulla Jamila.